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Sohbet grubunda cinayet planı! Bitirim 3’lünün hesapları tutmadı

Sohbet grubunda cinayet planı! Bitirim 3’lünün hesapları tutmadı

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 15:33
Pendik'te iş arkadaşıyla tartışan Handan Ünlü (33), durumu birlikte yaşadığı Tayfun Çevik'e (25) anlattı. Çevik'in 'Bitirim 3'lü' isimli sohbet grubu kurarak birlikte plan yaptığı şüpheliler ambulans şoförü Birol Ülkü'ye (40) silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Ülkü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayet planı yapan zanlılar tutuklandı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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Sohbet grubunda cinayet planı! Bitirim 3’lünün hesapları tutmadı
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