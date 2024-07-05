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Soğuk suyla duş almanın faydaları! Stresi önlüyor, kilo vermeye yardımcı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 05.07.2024 14:11
Soğuk duş almanın yıllardır birçok faydası olduğu söyleniyor. Yapılan araştırmalar da bu söylemi doğrular nitelikte. Örneğin kilo vermeye bile yardımcı oluyor. Peki uzmanlar ne diyor?
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Soğuk suyla duş almanın faydaları!
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