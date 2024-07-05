Soğuk suyla duş almanın faydaları! Stresi önlüyor, kilo vermeye yardımcı

Soğuk duş almanın yıllardır birçok faydası olduğu söyleniyor. Yapılan araştırmalar da bu söylemi doğrular nitelikte. Örneğin kilo vermeye bile yardımcı oluyor. Peki uzmanlar ne diyor?

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