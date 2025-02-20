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Soğuk havada şoke eden görüntü! Genç kızlar süs havuzuna böyle girdi

Soğuk havada şoke eden görüntü! Genç kızlar süs havuzuna böyle girdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 16:12
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2 genç kızın, dondurucu soğukta süs havuzuna atlaması görenleri şaşırttı. İlçede hava sıcaklığının eksi 4’e kadar düştüğü geçtiğimiz gündüz saatlerinde ilginç bir an yaşandı. Muhittin Mahallesi Eski itfaiye ışıklı dönel kavağında genç kız grubu, suyla dolu süs havuzunun başına geldi. Aralarından iki genç kız, dondurucu soğuğa aldırış etmeyerek havuza atladı. Birbirlerini suyla ıslatan kızlar, şakalaştıktan sonra havuzdan çıkarak birkaç dakika sonra civardan ayrıldı.
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Soğuk havada şoke eden görüntü! Genç kızlar süs havuzuna böyle girdi
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