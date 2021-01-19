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Soğuk hava engel olmadı! Kendini Boğaz'ın sularına bıraktı

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Giriş: 19.01.2021 13:55
Güncelleme:19.01.2021 14:12
Kara hasret kalan İstanbullular, yağışların etkili olmasıyla beraber kendilerini sokağa attı. Kar eğlencesinde en çok dikkati çeken isim ise ilkokul öğretmeni Murat Tosun oldu. Tosun, dün sabah etkili olan yoğun kar yağışı sırasında kendisini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktı.

Sarıyer'de dün sabah saatlerinde ilkokul öğretmeni Murat Tosun, Taş İskele'de kar yağışına aldırış etmeden denize girdi. Tosun, önce karların içine uzandı, sonrasında denize girdi ve bir süre yüzdü.

Sarıyer'de doğup büyüyen Tosun, "Çocukluğumuzda yaz kış demeden denize giren Nubar Terziyan'a çok özenirdik. Acaba biz de bir gün yapabilir miyiz diye. Son birkaç yıldır da alışkanlık haline geldi. Zaten Sarıyer'in yazını da kışını da çok seviyorum. Her mevsimde denize giriyorum. Çok keyifli. Kar varken denize girmeden önce kendimi karla soğutuyorum, sonrasında zaten deniz dışarıya göre daha sıcak geliyor." dedi.

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