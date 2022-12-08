Aralık ayının gelmesiyle birlikte soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Bazı illerde aniden bastıran kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlarken, soğuk havaların bu hafta da devam edeceği belirtildi. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda İstanbul için saat verildi. Uzmanlar ise İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt verdi.