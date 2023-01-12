12 Ocak 2023, Perşembe
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Soğuğu Sibirya ile yarışıyor! Ardahan sıcaklık rekoru kırdı: Dereceler eksi 25'i gördü
Kar yağışı olmayan Doğu Anadolu'da, Sibirya soğukları etkili oldu. Sıfırın altında 24,9 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi, bölgenin en soğuk yerleşim birimi oldu. Erzurum'da şadırvanlar dondu, süs havuzları buzla kaplandı.