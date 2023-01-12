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Soğuğu Sibirya ile yarışıyor! Ardahan sıcaklık rekoru kırdı: Dereceler eksi 25'i gördü

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Giriş: 12.01.2023 14:42
Kar yağışı olmayan Doğu Anadolu'da, Sibirya soğukları etkili oldu. Sıfırın altında 24,9 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi, bölgenin en soğuk yerleşim birimi oldu. Erzurum'da şadırvanlar dondu, süs havuzları buzla kaplandı.
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