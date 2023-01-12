Soğuğu Sibirya ile yarışıyor! Ardahan sıcaklık rekoru kırdı: Dereceler eksi 25'i gördü

Kar yağışı olmayan Doğu Anadolu'da, Sibirya soğukları etkili oldu. Sıfırın altında 24,9 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi, bölgenin en soğuk yerleşim birimi oldu. Erzurum'da şadırvanlar dondu, süs havuzları buzla kaplandı.