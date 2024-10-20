20 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Sofraların vazgeçilmezi patates tarlada 2 pazarda 10 lira

Sofraların vazgeçilmezi patates tarlada 2 pazarda 10 lira

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2024 12:32
Patates üretimin de Türkiye’de ilk 10 il arasına giren Aksaray’da patates hasadı başladı. Tarladan toplanıp 2 liraya tüccara verilen patates pazar tezgahına gelene kadar 8 lirayı buluyor. Pazarcı esnafı ise patatesi 10 ile 15 lira arasında vatandaşa satışa sunuyor.
8 ilde eş zamanlı operasyonla yediemin çetesi çökertildi
8 ilde eş zamanlı operasyonla yediemin çetesi çökertildi
Sofraların vazgeçilmezi patates tarlada 2 pazarda 10 lira
Sofraların vazgeçilmezi patates tarlada 2 pazarda 10 lira
Lastiği patlayan araç devrildi: 5 yaralı
Lastiği patlayan araç devrildi: 5 yaralı
Karaman’da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Karaman'da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adana’da erik ağacı çiçek açtı
Adana’da erik ağacı çiçek açtı
Şehrin stresinden uzak köy hayatı
Şehrin stresinden uzak köy hayatı
120 kişilik ekiple 30’un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar
120 kişilik ekiple 30'un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar
Iğdır’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
Iğdır’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
Pamuk yüklü tır alev aldı
Pamuk yüklü tır alev aldı
74 yıla sığan anılar
74 yıla sığan anılar
Yeşil aracı gören şaşıp kalıyor!
Yeşil aracı gören şaşıp kalıyor!
Anadolu’nun şirin ilçesi: Hadim
Anadolu’nun şirin ilçesi: Hadim
Daha Fazla Video Göster