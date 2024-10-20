Sofraların vazgeçilmezi patates tarlada 2 pazarda 10 lira

Patates üretimin de Türkiye’de ilk 10 il arasına giren Aksaray’da patates hasadı başladı. Tarladan toplanıp 2 liraya tüccara verilen patates pazar tezgahına gelene kadar 8 lirayı buluyor. Pazarcı esnafı ise patatesi 10 ile 15 lira arasında vatandaşa satışa sunuyor.