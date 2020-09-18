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Şoförü uyardı: Darp edilip ısırıldı...

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Giriş: 18.09.2020 14:00
Güncelleme:18.09.2020 14:35
Adana'da yanlış park yapan bir sürücüyü uyaran toplu taşıma aracı şoförü, darp edilip ısırıldı, aracına zarar verildi. Olay anı araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Adana'da özel halk otobüsü şoförü Kemal Bilgiç, 15 Eylül'de seyir halindeyken yol kenarına yanlış park yaptığı için trafiği yavaşlatan aracın sürücüsünü uyarınca aralarında tartışma çıktı.

Otobüs şoförüyle diğer aracın sürücüsü arasındaki sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında araç sürücüsünün yanındaki çocukları, Bilgiç'e saldırdı.

Bilgiç, can havliyle otobüsün içine kaçmaya çalıştı ancak darbedilmekten kurtulamadı. Bilgiç kavga sırasında karnından da ısırıldı. Otobüsün içine kaçarak kurtulan Bilgiç'in aracına da kavga ettiği şahıslar zarar verdi. Bu arada otobüste bulunan yolcular korku dolu anlar yaşayıp çığlık attı. Bilgiç, otobüse bindiğinde karnından ısırıldığını fark etti.

Yolculara da "Beni biri de karnımdan ısırmış" diyerek gösterdi. Yolcular Bilgiç'in karnını görünce şok oldu. Bilgiç daha sonra olay yerinden uzaklaşıp polisi arayarak şikayetçi oldu. Bu anlar ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanan Bilgiç, hastanede tedavi görüp, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Görüntülerde, Bilgiç'in 3 kişi tarafından saldırıya uğradığı, bu sırada otobüsteki yolcuların da bu kişileri durdurmaya çalıştığı görüldü.

Şoför Bilgiç'i darbeden bir kişinin hızını alamayarak otomobilin üstüne çıkıp saldırmaya devam ettiği, bir süre sonra da saldırganların olay yerinden ayrıldığı görüntülere yansıdı.

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