Sobaya tiner döken genç dehşeti yaşadı! Canından oluyordu

İstanbul Fatih'te bir kafede yanan sobaya tiner döken genç alevlerin bir anda çoğalmasıyla ölümden döndü. Gencin yüzünde yanıklar oluşurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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