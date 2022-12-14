14 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sobaya tiner döken genç dehşeti yaşadı! Canından oluyordu

Sobaya tiner döken genç dehşeti yaşadı! Canından oluyordu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2022 16:33
İstanbul Fatih'te bir kafede yanan sobaya tiner döken genç alevlerin bir anda çoğalmasıyla ölümden döndü. Gencin yüzünde yanıklar oluşurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Toprak için için yandı!
Toprak için için yandı!
Sobaya tiner döken genç dehşeti yaşadı!
Sobaya tiner döken genç dehşeti yaşadı!
Şişli Belediyesi’nde dehşete düşüren olay!
Şişli Belediyesi’nde dehşete düşüren olay!
Enfeksiyonlara karşı 4’lü koruma!
Enfeksiyonlara karşı 4’lü koruma!
Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü!
Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü!
MSB muharip uçakların eğitim görüntülerini paylaştı
MSB muharip uçakların eğitim görüntülerini paylaştı
’’Ben çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek!’’
''Ben çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek!''
Güvercin cinayetinin zanlısı adliyede!
Güvercin cinayetinin zanlısı adliyede!
Emniyet kemerli cinayette yeni gelişme
Emniyet kemerli cinayette yeni gelişme
Yemek kartlarıyla ilgili yeni düzenleme
Yemek kartlarıyla ilgili yeni düzenleme
İstanbul’da korkutan yangın!
İstanbul'da korkutan yangın!
Şoke eden görüntü! Avlayıp yedi
Şoke eden görüntü! Avlayıp yedi
Daha Fazla Video Göster