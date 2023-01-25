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Sobaya döktüğü tiner parladı bir anda alev topuna döndü! Feci kaza kamerada!

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Giriş: 25.01.2023 14:22
Bağlarbaşı Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki demircide çalışan İhsan K. (39), yanan sobaya tiner döktü. Sobadan yükselen alevler, İhsan K'nın elindeki tiner tenekesinin patlamasına neden oldu. Patlamanın etkisiyle etrafa yayılan alevler işçinin saçlarını ve kıyafetlerini tutuşturdu.
Sobaya döktüğü tiner parladı feci kaza kamerada!
Sobaya döktüğü tiner parladı feci kaza kamerada!
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