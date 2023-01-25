Sobaya döktüğü tiner parladı bir anda alev topuna döndü! Feci kaza kamerada!

Bağlarbaşı Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki demircide çalışan İhsan K. (39), yanan sobaya tiner döktü. Sobadan yükselen alevler, İhsan K'nın elindeki tiner tenekesinin patlamasına neden oldu. Patlamanın etkisiyle etrafa yayılan alevler işçinin saçlarını ve kıyafetlerini tutuşturdu.