25 Ocak 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sobaya döktüğü tiner parladı bir anda alev topuna döndü! Feci kaza kamerada!
Bağlarbaşı Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki demircide çalışan İhsan K. (39), yanan sobaya tiner döktü. Sobadan yükselen alevler, İhsan K'nın elindeki tiner tenekesinin patlamasına neden oldu. Patlamanın etkisiyle etrafa yayılan alevler işçinin saçlarını ve kıyafetlerini tutuşturdu.