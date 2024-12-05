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Sobadan gaz sızdı! Emekli öğretmen olan 2 kardeşten 1’i öldü

Sobadan gaz sızdı! Emekli öğretmen olan 2 kardeşten 1'i öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.12.2024 01:37
Sivas'ta kardeş olan emekli öğretmenler Makbule ve Hüseyin İnangu’dan haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınlarının kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri Hüseyin İnangu'yu hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Hüseyin İnangu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Bitkin halde bulunan ve gazdan etkilendiği belirlenen Makbule İnangu ise ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Makbule İnangu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hüseyin İnangu’nun cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. İnangu kardeşlerin evde ısınma için kullandıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlendi.
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Sobadan gaz sızdı! Emekli öğretmen olan 2 kardeşten 1’i öldü
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