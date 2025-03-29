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Sobadan çıkan kıvılcımlar paniğe sebep oldu!

Sobadan çıkan kıvılcımlar paniğe sebep oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 00:25
Alınan bilgilere göre, Yeni Taşköprü köyünde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar sebebi ile evde sobadan kıvılcımlar çıkmaya başladı. Ev halkı yangın çıktığını düşünerek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşarak ev ve yapı çevresinde incleme yaptı. Bacaya çıkarak kontrollerde bulunan ekipler herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazken, ev halkı derin bir nefes aldı.
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Sobadan çıkan kıvılcımlar paniğe sebep oldu!
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