Soba tutuşsun diye tiner döktü dehşeti yaşadı! Tiner döktüğü soba bomba gibi patladı

İstanbul 'da bir kişi atölyede çalışan bir kişi ısınmak için sobaya tiner döktü. Soba patlayınca işçi alevler içinde kaldı. Can havliyle kaçmaya çalışan adam alev topuna döndü. Patlama sonrası vücudunun büyük bir bölümü yanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Peki soba kullananlar nelere dikkat etmeli? A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan iş güvenliği uzmanı Ogün Şimşek önemli uyarılarda bulundu. Ogün Şimşek, “İş güvenliği açısından bizim çok fazla karşılaştığımız kaza türlerinden biri. Yanıcı bir soba yada mangalın içerisine kolay tutuşma sağlamak için bir hidrokarbon türevi olan tiner ve yanıcı madde atmak çok tehlikeli. Bunun esas ana maddesi tolyendir. Çok tehlikeli yanıcı ve parlayıcı bir maddedir. Yaklaşık 37 derecede yanabiliyor. 127 derecede hal değiştiriyor. Yanan sobanın içerisine sıvı maddeyi döktüğünüz zaman alev kaynağı ile karşılaştığı anda sıvı halden gaz hale geçiyor. Dolayısıyla yukarı doğru yükseliyor. Hal değişimi başladığı andan itibaren tinerin patlaması durdurulamaz. Tinerin kesinlikle ateş ile karşılaşmaması gerekir, bu kesinlikle yapılmamalıdır.” dedi.

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