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SMS’li ve linkli tuzak

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Giriş: 03.10.2023 09:53
Adana'da SMS yoluyla gönderdikleri linkler aracılığıyla cep telefonlarına uzaktan erişim sağlayan çete, milyonlarca liralık vurgun yaptı. Peki bu tarz dolandırıcılığa karşı nelere dikakt edilmesi gerekiyor? Detaylar haberimizde...
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