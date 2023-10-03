SMS’li ve linkli tuzak

Adana'da SMS yoluyla gönderdikleri linkler aracılığıyla cep telefonlarına uzaktan erişim sağlayan çete, milyonlarca liralık vurgun yaptı. Peki bu tarz dolandırıcılığa karşı nelere dikakt edilmesi gerekiyor? Detaylar haberimizde...

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