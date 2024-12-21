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SMA hastası bebeğin babası gece kulübünde alem yaptı

SMA hastası bebeğin babası gece kulübünde alem yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.12.2024 21:43
İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan İkbal bebeğin yaşam mücadelesi devam ederken, baba Umut K.'nin gece kulübünde eğlendiği videolar büyük tepki çekti. Eşi Umut K.'nin kendisini evden kovduğunu ve Adana’da ailesinin yanında yaşadığını söyleyen Hatice K., "Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz" dedi.
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SMA hastası bebeğin babası gece kulübünde alem yaptı
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