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SMA Bilim Kurulu bugün toplanıyor! 2 ilaç için karar alınacak

A Haber
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Giriş: 31.01.2023 10:26
SMA Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor. Tedavide kullanılacak 2 ilaç için Bilim Kurulu karar verecek. Ankara'dan detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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SMA Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
SMA Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
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