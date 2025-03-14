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Skandal olay! Mezarlıkta iskambil oynadılar

Skandal olay! Mezarlıkta iskambil oynadılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 14.03.2025 14:31
Antalya'da yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kadın, mezar taşları üzerine oturarak iskambil oynadı. O anları sosyal medya hesaplarından da paylaşan kadınlar büyük tepki çekti.

Antalya'da yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler tepki çekti.

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.

Mezarlıkta iskambil oynayan kadınlar bir de poz verdi. (DHA)

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

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Skandal olay! Mezarlıkta iskambil oynadılar
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