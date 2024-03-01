Skandal iddia: "Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi"

İnternet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri 2 çocuk sahibi evli çiftin arasını bozdu. U.A. isimli şahsın para kazanmak amacıyla karısı F.A'yı bu sohbet sitelerine girmeye zorladığı, eşinin bunu kabul etmemesi üzerine "kadın" gibi davranarak kendisinin başkalarıyla görüştüğü ve karşılığında bu kişilerden para istediği iddia edildi. Eşinin baskılarına dayanamadığı için boşanma davası açtığını söyleyen F.A., "Külotlu çorap giyiyordu. Yüzünü göstermiyordu. Canlı sohbet sitelerinde bulunan görevliler 'Erkek misin?' diye şüphelenip aradığında eşim beni konuşturuyordu" dedi.