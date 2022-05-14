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Skandal görüntüler! Fare poğaça rafında gezindi! İşletme sahibine jet inceleme

DHA
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Giriş: 14.05.2022 11:13
Kocaeli'de, dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların bulunduğu vitrine giren farenin görüntülerini sosyal medyada izleyenler, tepki gösterdi. Görüntüler üzerine Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kafeye yönelik inceleme başlatıldı.
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