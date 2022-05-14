14 Mayıs 2022, Cumartesi
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Skandal görüntüler! Fare poğaça rafında gezindi! İşletme sahibine jet inceleme
Kocaeli'de, dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların bulunduğu vitrine giren farenin görüntülerini sosyal medyada izleyenler, tepki gösterdi. Görüntüler üzerine Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kafeye yönelik inceleme başlatıldı.