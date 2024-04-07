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Şizofreni hastası adam evde ne varsa sokağa atıp, havalı tabancayla ateş açtı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 14:43
Burdur’da şizofreni hastası adam, eline ne geçirdiyse sokağa atıp, havalı tabancayla havaya ateş açtı. Polis eve biber gazı atıp şahsı etkisiz hale getirirken, olayda 3 polis biber gazından etkilendi, 1 polis de ateşlenen tabancadan çıkan mermiyle omzundan hafif şekilde yaralandı.
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