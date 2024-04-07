07 Nisan 2024, Pazar
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Şizofreni hastası adam evde ne varsa sokağa atıp, havalı tabancayla ateş açtı
Burdur’da şizofreni hastası adam, eline ne geçirdiyse sokağa atıp, havalı tabancayla havaya ateş açtı. Polis eve biber gazı atıp şahsı etkisiz hale getirirken, olayda 3 polis biber gazından etkilendi, 1 polis de ateşlenen tabancadan çıkan mermiyle omzundan hafif şekilde yaralandı.