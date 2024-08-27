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Şizofreni dehşeti! Aynı aileden birçok yaralı var

Şizofreni dehşeti! Aynı aileden birçok yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 00:51
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası genç korku dolu dakikalar yaşattı. Genç ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olay sonrası kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
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Şizofreni dehşeti! Aynı aileden birçok yaralı var
Şizofreni dehşeti! Aynı aileden birçok yaralı var
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