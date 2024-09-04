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Siyez buğdayının geçmişi 12 bin yıla dayanıyor

Siyez buğdayının geçmişi 12 bin yıla dayanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 14:32
Güncelleme:04.09.2024 14:33
Kastamonu'da, geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan Siyez Buğdayı hasat ediliyor. Elde edilen ürünlerden lezzetli ekmekler yapılıyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı.
Siyez buğdayının geçmişi 12 bin yıla dayanıyor
Siyez buğdayının geçmişi 12 bin yıla dayanıyor
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