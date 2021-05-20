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Siyasette helallik tartışması! İslam'da helalleşmenin önemi

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Giriş: 20.05.2021 15:03
Güncelleme:20.05.2021 15:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan pandemi döneminde verilen desteklere rağmen sıkıntı yaşayan esnaftan helallik sitedi. Ancak muhalefetten birçok isim açıklamayı siyasallaştırarak farklı yönlere çekti. Başkan Erdoğan ise gelen yorumlara "Helallik istemek geleneğimizin, inancımızın gereğidir" sözleriyle cevap verdi.
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