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Siyam ikizleri taburcu oldu! En güzel ayrılık

Siyam ikizleri taburcu oldu! En güzel ayrılık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mehmet Karataş
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Giriş: 12.10.2024 14:46
Pakistanlı siyam ikizleri Mirha ve Minal, Türkiye'de çok zorlu bir operasyonla birbirlerinden ayrılmıştı. Hastanedeki tedavi süreci de bitti. Birinci yaş günlerini sağlıklı bir şekilde kutlayan bebekler, taburcu oldu.
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Siyam ikizleri taburcu oldu!
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