Siyam ikizleri taburcu oldu! En güzel ayrılık

Pakistanlı siyam ikizleri Mirha ve Minal, Türkiye'de çok zorlu bir operasyonla birbirlerinden ayrılmıştı. Hastanedeki tedavi süreci de bitti. Birinci yaş günlerini sağlıklı bir şekilde kutlayan bebekler, taburcu oldu.

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