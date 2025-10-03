Sıvı oksijen tankı dolumu sırasında çıkan yangın paniği kamerada

Aydın’ın Efeler ilçesinde hastane bahçesindeki tanka sıvı oksijen dolduran tankerin yanındaki park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını fark eden şoförün tankeri olay yerinden uzaklaştırması muhtemel bir faciayı önlerken, yanan aracın sahibi yangının sıvı hidrojen dolumu sırasında dışarıya sızan gazdan kaynaklandığını iddia etti.

