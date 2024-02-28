Siverek’te patlayan elektrik panosu yangını kamerada

Olay, Hacı Ömer Mahallesi Ahmed Beg Caddesi'nde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle elektrik panosu yanmaya başladı. Elektrik tellerinin tutuşmasıyla birlikte panoda patlamalar yaşandı. Patlamalar nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşlar panik yaşarken yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.