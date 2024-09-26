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Siverek'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Siverek'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 12:03
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir sitenin bahçesinde park halindeki motosiklet, gece geç saatlerde iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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