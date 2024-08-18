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Siverek'te elektrik panosu patladı

Siverek'te elektrik panosu patladı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2024 17:36
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik panosu bomba gibi patladı, patlama mahallede paniğe neden oldu.
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