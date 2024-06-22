22 Haziran 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Siverek'te çıkan yangında yüzlerce arı kovanı kül oldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen arazi yangınında, yüzlerce arı kovanı içinde ki arılarla birlikte yanarak kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, görgü tanıklarının ifadesine göre yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan çıktığı iddia edildi. Yetkilerler tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.