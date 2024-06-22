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Siverek'te çıkan yangında yüzlerce arı kovanı kül oldu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 22.06.2024 21:32
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen arazi yangınında, yüzlerce arı kovanı içinde ki arılarla birlikte yanarak kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, görgü tanıklarının ifadesine göre yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan çıktığı iddia edildi. Yetkilerler tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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