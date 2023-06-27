27 Haziran 2023, Salı
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Sivas'ta yürüyüşe çıkan iki arkadaş buldu: Kaya sandılar gerçek bambaşka çıktı
Sivas'ta doğa yürüyüşüne çıkan iki arkadaş Tekeli Dağı'na çıktı. Yürüyüş sırasında farklı bir kaya bulduklarını düşünün iki arkadaş yanına gittiklerinde gözlerine inanamadı. Tam 13 kilo ağırlığındaydı...