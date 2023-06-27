27 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sivas'ta yürüyüşe çıkan iki arkadaş buldu: Kaya sandılar gerçek bambaşka çıktı

Sivas'ta yürüyüşe çıkan iki arkadaş buldu: Kaya sandılar gerçek bambaşka çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2023 10:48
Sivas'ta doğa yürüyüşüne çıkan iki arkadaş Tekeli Dağı'na çıktı. Yürüyüş sırasında farklı bir kaya bulduklarını düşünün iki arkadaş yanına gittiklerinde gözlerine inanamadı. Tam 13 kilo ağırlığındaydı...
Dev mantar görenleri şoke etti!
Dev mantar görenleri şoke etti!
A Haber havadan görüntüledi! Depremzedelere...
A Haber havadan görüntüledi! Depremzedelere...
3 milyar dolarlık miras davasında şok iddia
3 milyar dolarlık miras davasında şok iddia
Şehit kızı hasretini satırlara döktü!
Şehit kızı hasretini satırlara döktü!
Paraları toplayıp ortalıktan kayboldular
Paraları toplayıp ortalıktan kayboldular
Milyonlarca Müslüman Arafat’ta
Milyonlarca Müslüman Arafat'ta
İpini koparan boğa ortalığı birbirine kattı!
İpini koparan boğa ortalığı birbirine kattı!
İBB’nin sapkınlığa destek sergisi
İBB’nin sapkınlığa destek sergisi
Kurban eti nasıl pişirilir?
Kurban eti nasıl pişirilir?
Başkan Erbaş’tan talimat! Arafat intikali başladı
Başkan Erbaş'tan talimat! Arafat intikali başladı
Galata’da LGBT terörü! Anında müdahale edildi
Galata'da LGBT terörü! Anında müdahale edildi
Akılalmaz olay: Gözlerinin önünde...
Akılalmaz olay: Gözlerinin önünde...
Daha Fazla Video Göster