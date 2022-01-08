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Sivas'ta yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü 19 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2022 10:37
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Kaza saat 05.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde İmranlı ilçesi Kemreli köyü yakınlarında yaşandı.
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