08 Ocak 2022, Cumartesi
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Sivas'ta yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü 19 yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Kaza saat 05.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde İmranlı ilçesi Kemreli köyü yakınlarında yaşandı.