05 Temmuz 2022, Salı
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Sivas’ta yaşlı kadın hayatının şokunu yaşadı! Nefes darlığı rahatsızlığıyla gitti 10 kilo tümör çıktı
Sivas'ta son 3 senedir karın ve bel ağrısı rahatsızlıklarıyla boğuşan 72 yaşındaki Türkan Karademir'in, nefes darlığı şikayeti ile gittiği hastanede karnında belirlenen 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapındaki tümör 4 saatlik ameliyatla çıkartıldı. İyileşip, taburcu olan Karademir, "Daha önce gittiğim hastanede gaz sıkışması ile yaşlılıktan olduğunu söylediler. Yemek yemekte, nefes almakta, eğilip kalkmakta zorluk çekiyordum" şeklinde konuştu.