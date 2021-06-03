Sivas'ta trafik faciası: 3'ü çocuk 9 ölü | Sivas Valisi Salih Ayhan feci kaza ile ilgili A Habere özel açıklamalarda bulundu

Sivas Gölova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Sivas Valisi Salih Ayhan A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Salih Ayhan, “Şerit ihlali neticesinde meydana geldi.” dedi. Sivas Valisi Salih Ayhan, konuyla ilgili A Habere özel açıklamalarda bulundu, "Korkunç olay bir saat önce gerçekleşti. Araçlardan biri şerit ihlali yapınca iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bir araçta 6, bir araçta 3 vatandaşımız, toplamda 9 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 5 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk ile 1.5 yaşında bir bebek maalesef yaşamını yitirdi. 3 kadın ve 3 erkek vatandaşımızı da kaybettik. Gerekli adli işlemler yapılıyor" dedi.