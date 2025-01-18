18 Ocak 2025, Cumartesi
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Sivas’ta tedirgin eden koku, AFAD bölgede inceleme yaptı
Sivas’ta Mehmetpaşa Mahallesi İhramcızade Sokakta yaklaşık 2 aydır hissedilen esrarengiz koku mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Mazota benzeyen kokudan dolayı, kimyasal sızıntı ihtimaline karşı AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı. Edinilen bilgiye göre AFAD ekipleri bölgede kimyasal veya nükleer sızıntı izine rastlamadı.