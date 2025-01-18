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Sivas’ta tedirgin eden koku, AFAD bölgede inceleme yaptı

Sivas’ta tedirgin eden koku, AFAD bölgede inceleme yaptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 16:31
Sivas’ta Mehmetpaşa Mahallesi İhramcızade Sokakta yaklaşık 2 aydır hissedilen esrarengiz koku mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Mazota benzeyen kokudan dolayı, kimyasal sızıntı ihtimaline karşı AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı. Edinilen bilgiye göre AFAD ekipleri bölgede kimyasal veya nükleer sızıntı izine rastlamadı.
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Sivas’ta tedirgin eden koku, AFAD bölgede inceleme yaptı
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