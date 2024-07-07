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Sivas'ta sağanak sonrası sel

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 09:35
Sivas'ta sağanak sonrası yaşanan selde tarım alanları zarar gördü. Kocaeli ve Hatay'da şiddetli yağış sonrası su baskınları meydana geldi. Cadde ve sokaklar gölete döndü.
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Sağanak sonrası sel
Sağanak sonrası sel
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