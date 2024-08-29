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Sivas’ta sağanak sele neden oldu! Eskikarahisar Köyü’nde 20 evi su bastı

Sivas’ta sağanak sele neden oldu! Eskikarahisar Köyü’nde 20 evi su bastı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 15:33
Sivas'ın Ulaş ilçesinde sağanak sele yol açtı. Eskikarahisar Köyü’nde 20 evi su bastı, evlerinde mahsur kalanların yardımına diğer köy sakinleri koştu. Köyde hasar tespit çalışmaları başladı.
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