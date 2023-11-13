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Sivas'ta 'petrol' heyecanı: Her yerden fışkırdı! Köylüler umutlu: Ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz

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Giriş: 13.11.2023 14:29
Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Karacaören köyünün yüksek kesimlerinden çıkan sıvı yöre halkını heyecanlandırdı. Bahar aylarında ateşle birleştiğinde yandığı iddia edilen sudaki yağlı ve rengarenk tortu petrol olabileceği iddiasını güçlendirdi. Konu hakkında açıklama yapan köy muhtarı Erhan Betaş, "Araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz” dedi.
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