26 Eylül 2021, Pazar
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Sivas’ta okul müdürü darp edildi
Sivas’ta bir ortaokul müdürü, okulun bahçesine araç park etmek isteyen şahıs tarafından şiddete maruz kaldı. Emniyet olayla ilgili soruşturma başlatırken okul müdürü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay İnönü Mahallesi Şehit Adnan Saka Ortaokulu'nda yaşandı.
Sivas'ta bir E.G. adlı şahıs aracını okul bahçesine park etmek istedi. Okul müdürü F.Ç., E.G.'yi aracı okul bahçesine park etmemesi için ikaz edince ikili arasında tansiyon yükseldi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Okul müdürü burnundan yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan E.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan okul müdürü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.