06 Ekim 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sivas’ta korkutan yangın: 20 bin balya saman kül oldu

Sivas’ta korkutan yangın: 20 bin balya saman kül oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2024 13:04
Güncelleme:06.10.2024 13:05
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivas’ta 20 bin balya saman kül oldu
Sivas’ta 20 bin balya saman kül oldu
Kayseri’de bir işletmeci iş yerinde ölü bulundu
Kayseri'de bir işletmeci iş yerinde ölü bulundu
56 kasa avlanabilir boydan küçük balık ele geçirildi
56 kasa avlanabilir boydan küçük balık ele geçirildi
2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Narin Güran cinayetinde son gelişmeler
Narin Güran cinayetinde son gelişmeler
Van’da 4 kilo altın damada 10 milyon TL takıldı
Van'da 4 kilo altın damada 10 milyon TL takıldı
Çocuklar 14 yaşına gelene kadar sporu bırakıyor
Çocuklar 14 yaşına gelene kadar sporu bırakıyor
Düğünde ortalık savaş alanına döndü
Düğünde ortalık savaş alanına döndü
Yolun karşısına geçerken otobüsün altında kaldı
Yolun karşısına geçerken otobüsün altında kaldı
Ölümü bekleyen martıyı böyle kurtardılar
Ölümü bekleyen martıyı böyle kurtardılar
Hamsi palamudu ihracatta solladı
Hamsi palamudu ihracatta solladı
Esenyurt’ta sokakta çırılçıplak dolaşan şahıs gözaltına alındı
Esenyurt'ta sokakta çırılçıplak dolaşan şahıs gözaltına alındı
Daha Fazla Video Göster