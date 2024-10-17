Sivas’ta korkutan deprem! Vali Şimşek ve Başkan Uzun A Haber’de

Sivas’ta 10 dakika arayla 4,7 ve 4,1 şiddetinde 2 deprem meydana geldi. A Haber canlı yayınına katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun olumsuz bir durumun olmadığını ve panik havasının geçtiğini söyledi.

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