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Sivas'ta korku filmlerini andıran olay! Mahalleli ne kapı açabiliyor ne de pencere! Vatandaşın kabusu oldular

İHA
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Giriş: 26.04.2021 15:47
Güncelleme:26.04.2021 15:55
Sivas'ın Ulaş ilçesinde ağaçlara yuva yapan yüzlerce karga, korku filmlerini aratmıyor. İstilacı kargalar, mahallenin kabusu oldu. Mahalle sakinleri ise kargalar sebebiyle çocukların korktuğunu ve ektikleri bostanların zarar gördüğünü dile getirdi.
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