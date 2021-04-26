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Sivas'ta korku filmlerini andıran olay! Mahalleli ne kapı açabiliyor ne de pencere! Vatandaşın kabusu oldular
Sivas'ın Ulaş ilçesinde ağaçlara yuva yapan yüzlerce karga, korku filmlerini aratmıyor. İstilacı kargalar, mahallenin kabusu oldu. Mahalle sakinleri ise kargalar sebebiyle çocukların korktuğunu ve ektikleri bostanların zarar gördüğünü dile getirdi.