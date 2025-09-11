Sivas’ta kaybolan yaşlı adam uçurumda ölü bulundu

11 Eylül 2025, Perşembe

Giriş: 11.09.2025 15:56
Sivas’ın İmranlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 77 yaşındaki yaşlı adam, köy yakınlarında uçurumdan düşmüş halde ölü bulundu.
