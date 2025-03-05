05 Mart 2025, Çarşamba

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Sivas’ta kadınların çikolata fabrikası! İştah kabartan o görüntüler geliyor

Sivas’ta kadınların çikolata fabrikası! İştah kabartan o görüntüler geliyor

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Giriş: 05.03.2025 08:32
A Haber izleyicilerini Sivas'ta bulunan çikolata atölyesine götürdü. Ev hanımları tarafından binbir zahmetle ve emekle birbirinden çeşitli çikolatalar üretiliyor. Kadınlar bu sayede hem sevdiklerine sağlıklı çikolatalar yapıyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor. İştah kabartan o görüntüler geliyor.
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Sivas’ta kadınların çikolata fabrikası! İştah kabartan o görüntüler geliyor
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