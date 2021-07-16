Sivas'ta hortum paniği! İşçiler hortuma vinçte yakalandı

Sivas'ta Yenişehir Mahallesinde yapımı devam eden “İtfaiye Binası” şantiyesinde yaşandı. İnşaat işçilerinin vinçte çalıştığı sırada aniden bir hortum çıktı. Metrelerce uzunluktaki hortuma vinçte çalışırken yakalanan işçiler panik yaşadı. İçlerinden birisi ise bu anları neşeli bir şekilde cep telefonu ile kayıt altına aldı. Diğer işçilerin yaşadığı panik görüntülere yansıdı.

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