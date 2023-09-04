Sivas’ta herkesin ilgi odağı! Bağlama malzemesiyle ahşap otomobil yaptılar

Sivas'ta bağlama malzemeleri ile ahşap otomobil yaptılar. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan bağlama ustası Şentürk İyidoğan ve mobilya ustası Bahattin Okurkan anlattı.

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