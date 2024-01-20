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Sivas'ta gece yarısı korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2024 01:41
SON DAKİKA.... AFAD Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
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