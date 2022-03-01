Sivas’ta eski koca cinayeti sosyal medyadan duyurmuş: Öleceksin

Sivas Şarkışla’da ayrıldığı 36 yaşındaki Müzeyyen Baykal'ı sokak ortasında bıçakla saldıran 37 yaşındaki Necmettin Gündüz hakkında, iddianame hazırlandı. Vahşetten 1 gün önce sosyal medyadan 'Birlikte öleceğiz' kullanıcı adıyla hesap açarak, 'Öleceksin' paylaşımı yapan ve cep telefonuna tehdit mesajı yollayan Gündüz için 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 seneye kadar hapsi cezası istendi.