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Sivas’ta eski koca cinayeti sosyal medyadan duyurmuş: Öleceksin

DHA
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Giriş: 01.03.2022 12:25
Sivas Şarkışla’da ayrıldığı 36 yaşındaki Müzeyyen Baykal'ı sokak ortasında bıçakla saldıran 37 yaşındaki Necmettin Gündüz hakkında, iddianame hazırlandı. Vahşetten 1 gün önce sosyal medyadan 'Birlikte öleceğiz' kullanıcı adıyla hesap açarak, 'Öleceksin' paylaşımı yapan ve cep telefonuna tehdit mesajı yollayan Gündüz için 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 seneye kadar hapsi cezası istendi.
Eski koca cinayeti sosyal medyadan duyurmuş
Eski koca cinayeti sosyal medyadan duyurmuş
Sosyal medyada paylaştı: Öleceksin
Sosyal medyada paylaştı: Öleceksin
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