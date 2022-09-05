05 Eylül 2022, Pazartesi
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Sivas'ta dev yılan kuşu böyle yuttu
Sivas’ın Gemerek ilçesinde piknik yapmaya giden bir kişi kuşun çırpınış seslerini duydu. Sesin geldiği yere doğru giden vatandaş gördüğü manzara karşısında şoke olurken hemen telefonuna sarılarak o anları kaydetti.