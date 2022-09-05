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Sivas'ta dev yılan kuşu böyle yuttu

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Giriş: 05.09.2022 11:46
Sivas’ın Gemerek ilçesinde piknik yapmaya giden bir kişi kuşun çırpınış seslerini duydu. Sesin geldiği yere doğru giden vatandaş gördüğü manzara karşısında şoke olurken hemen telefonuna sarılarak o anları kaydetti.
Sivas’ta dev yılan kuşu böyle yuttu
Sivas'ta dev yılan kuşu böyle yuttu
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