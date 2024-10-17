Sivas’ta deprem! Prof. Dr. Süleyman Pampal: Deprem hazırlıkları hızlanmalı

Sivas’ta peş peşe meydana gelen depremlerden sonra A Haber canlı yayınına bağlana deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Sivas tehlikeli bölgelere yakın konumda bulunuyor. Yapı stoğu anlamında çalışmalar hızlanmalı.” dedi.

Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın öne çıkan açıklamaları:

"Kale'deki deprem farklı. O deprem Malatya fayı ile Doğu Anadolu fayının arasında 6 Şubat'ta öğleden sonraki 7.6'lık depremi üreten fayın kuzey ucunda bağımsız o bölgedeki faylardan biri kırılarak 5.9'luk depremi üretti. Orası tabii Sivas'a göre daha tehlikenin yüksek olduğu bir bölge. Doğu Anadolu fayının üzerlerinde 2020'de Sivrice Pütürge depremi hemen ona yakın doğuda olmuştu.

Ancak Sivas'ın hemen yakınında güneydoğusunda Deliler fayı var. Aktif bir fay var öte yandan kuzeybatısındaysa Niksar Erbaa fayı var. Ve kuzeyde de Kuzey Anadolu fayı var. Kuzey Anadolu fayının da Erzincan'la Karlova arasındaki Yedisu fayı yine Sivas'ı etkileyecek yerler. Burada Sivas'ı tehdit eden en yakın fay Deliler fayı. Yani Sivas'ın çevresinde de tabii daha ufak kısa ölçekli aktif faylar var. Onların kırılmasıyla da 4.7'lik ve 4.1'lik iki depremi hissettik Ondan sonra da artçılar oluyor.

Doğu Anadolu bölgesinin kabuk kalınlığı yüksektir. Yani burada daha derin. Sivas'ı Kayseri'yi tehdit eden fay kuzeyde Deliler fayı ve Sivas'a yakın. Sultan Sazlığı'nın çevresinde bunlar hep aktif faylar ve tarihsel dönemde de çok yıkıcı depremler üretmiş. Örneğin 1720'de Kayseri tamamen yıkılmış. O zaman 1071'in intikamını almak için ordu toplayıp bölgeye gelen Bizans İmparatoru, Kayseri'nin halini görünce geri dönmüş. Yani bu deprem bir anlamda da bir savaşı önlemiş. Sonra 1717'de Kayseri gene yıkılmış. Çok büyük hasar görmüş. Yani Sivas'a yakınlığı bakımından vurguluyorum bunu.

Kayseri civarındaki epeydir kırılmayan faylar var. O bakımından Kayseri'nin de Sivas'ın da öncelikle risklerini azaltmaktan başka çaresi yok. Riskleri azaltmak yani Sivas'ı depreme hazırlamak bakımından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vermek bakımından uyarıcı bir deprem olsun diye diliyorum.

Zemin faktörü önemli ama daha önemlisi odak derinliğidir. Yani o 22 kilometre derin de olan 4,1'lik deprem sanıyorum onun daha geniş bir alanda hissedilmesi son derece de normal ama çok şiddetli hissedilmemiştir ama hissedilmiştir. Tüm yerleşim alanlarımızda olduğu gibi Sivas'ta da Kayseri'de de bölge yakınında diye söylüyorum genellikle alivyal zeminlerdir ve bu zeminlerde de deprem ivmesini 3-4 kat artırma özelliğine sahiptir. Bu da depremin yıkıcı etkisinin artması sarsıntı etkisinin büyümesi demektir.

Sivas'ın da Kuzey Anadolu fayına Yedisu fayına Deliler fayına Niksar Erbaa fayına çok uzak olmadığını görüyoruz. Ve bu faylar üzerinde hele Yedisu çok topunun ağzında maalesef kırılırsa Sivas'ı da etkileyebilir anlamında uyarıcı bilgi vermenin yararlı olacağını düşünüyorum."