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03.03.2020

Sivas'ta coronavirüs alarmı! Özel kıyafetle karşıladılar

Sivas'ta Ferhatbostan mahallesinde oturan Afganistan uyruklu Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetiyle kaldırıldığı hastanede coronavirüs (koronavirüs) şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastane personeli özel tulum giydi ve maske taktı.

Sivas'ın Ferhatbostan mahallesinde oturan Afganistan uyruklu Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetleriyle rahatsızlandı.

AMBULANS İÇERİSİNDE BEKLETİLDİ

Çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne getirilen Sultani, bir süre acil servis önünde ambulans içerisinde bekletildi. Acil servisin ve hastanın alınacağı odanın hazır hale getirilmesinin ardından ambulanstan indirilen Sultani, gözlem altına alındı.

ÖZEL TULUM GİYDİLER

Bu arada hastane personelinin özel tulum giyerek maske taktıkları görüldü. Gözlem altına alınan Sultani'ye kesin teşhis amaçlı gerekli tetkiklerin uygulanacağı öğrenildi.

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